El Everton de Inglaterra anunció oficialmente este miércoles que Rafael Benítez será el nuevo entrenador del primer equipo.

El español llega para reemplazar a Carlo Ancelotti, quien fue anunciado hace algunas semanas como DT del Real Madrid a partir de la siguiente temporada. Misma situación que se produjo en 2015, cuando el ibérico llegó a los merengues para sustituir al italiano.

Lo curioso es que Benítez fue estratega por más de seis años del Liverpool, archirrival de los azules y donde incluso ganó la histórica Champions League del 2005 tras derrotar en un partidazo al Milan de Italia por penales.

Incluso, medios británicos señalaron que fanáticos del Everton se manifestaron en contra de la contratación del experimentado adiestrador de 61 años. Aquí, se expresaron con carteles que decían “Sabemos donde vives. No firmes”.

Sin embargo, tanto el club como Benítez ignoraron las amenazas y firmaron el contrato.

En declaraciones al sitio oficial de la institución, el español aseguró que “se puede ver que la ambición está ahí. Este club está creciendo. Para mí, se trata de traer la mentalidad ganadora, ser competitivo, para que todo esté en su lugar dentro y fuera de la cancha”.

“Me encanta la pasión de la gente detrás del Club. Conozco la ciudad, sé lo que significa para cada aficionado aquí competir y tener la oportunidad de ganar. Venir al Everton es algo que significa mucho”, agregó.

Cabe mencionar que Benítez fue la opción número uno para reemplazar a Reinaldo Rueda, en una negociación que duró meses entre la ANFP y el representante del DT, la que finalmente no llegó a buen puerto por temas económicos.

