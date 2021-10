No solo en Chile el crack de La Roja Arturo Vidal es reconocido. Incluso en países vecinos, hay quienes admiran profundamente al King. Sin ir más lejos, en el Perú, país que enfrentará Chile por clasificatorias durante esta semana, hay un futbolista que además de asemejarse físicamente, mantiene el característico estilo de cabello del destacado mediocampista. “Aparte de lo parecido yo admiro la actitud, las ganas que le mete”, indicó.

En conversación con el medio local El Bocón, Royer Vásquez, más conocido como “el Vidal peruano” se refirió a su ídolo chileno. Con respecto a cómo surgió el asunto que lo vincula con el 8 de la selección chilena, el joven deportista reveló que ” (su apodo) fue en Unión Comercio, el “Oso” Huaynacari. Me dice ‘tú te pareces a un jugador, uno que juega en la Juventus’, lo vi y la verdad que era curioso. Desde ahí empezó”.

En relación a las reacciones que ha generado al verse tan parecido, el peruano afirmó que “los chilenos creo son más aficionados que los peruanos creo, es increíble, a veces salgo con gorra, hay muchos chilenos acá en Tacna, es increíble la aceptación que hay. Me llegaron a regalar polos, me piden foto“.

Lee también: El “King” se confesó: Arturo Vidal revela quiénes son los cinco futbolistas que más extraña en La Roja

Sin embargo, el hombre también sentenció que esto “me trajo cosas negativas también por el tema de que Perú y Chile tienen enemistad. En la calle me han felicitado, pero algunos también me insultan, ‘te pareces a un chileno, no puede ser’, me dicen algunos”.

En la entrevista, Vásquez comentó que una vez se contactó con El Rey. “Hablamos por llamada mediante un periodista de Chile. Se sorprendió del parecido, me felicitó e incluso quedamos para un encuentro amistoso con los dobles pero no se dio”, recordó. También, agregó que le llamó la atención lo que le dijo el ex Bayern Munich. “El ya sabía, me dijo ‘oe peruano culiao, increíble parecido mi hermano‘. Me felicitó, me dijo que siga por ese camino con el deporte. ´Échale punche'”.