“Tráeme un paño con cloro y yo te lo limpio”: Érika Olivera indignada por hongos en estadio de San Antonio

La diputada independiente por el 9º Distrito, Érika Olivera, reaccionó furiosa luego de conocer el estado en el que se encontraban algunos sectores del nuevo estadio municipal en San Antonio, región de Valparaíso.

En las inmediaciones del estadio, la legisladora encaró a los funcionarios municipales, quienes aludieron al gasto de recursos que traería remover los hongos que abundaban en el suelo.

Ante esta situación, la ex atleta expresó a los trabajadores que ella misma se encargaría de la limpieza del suelo: “Pero tráeme un paño con cloro y yo te lo limpio. No me cuesta nada, de verdad”, contestó la diputada.

“Aquí me voy a salir de mi rol como diputada, me voy a meter en el rol de deportista”, comentó Olivera mientras los funcionarios accedían a traerle los útiles de aseo que solicitaba.

Sobre este comentario, la diputada agregó que para los deportistas “los lugares deportivos son como nuestro templo. Eso son para nosotros, los recintos, los estadios son nuestros templos”.

Además de dicha reflexión, Érika Olivera le explicó a los funcionarios que es en este tipo de recintos deportivos es “donde nosotros vamos, meditamos, reflexionamos”.

Revisa el tenso momento de la diputada:

Te puede interesar: