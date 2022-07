“No ha lugar”: Rechazan petición del alcalde de Talca para no realizar el Superclásico en la ciudad

Según se indica en la resolución, no hay ningún tipo de impedimento para que el encuentro no se desarrolle en el Estadio Fiscal. "Los términos de la orden de no innovar impetrada importan, además, de fallar anticipadamente la acción cautelar en estudio, interferir preventivamente en las facultades que tiene otro Poder del Estado", es parte de lo que se señala.