Ex tenista David Nalbandian denunciado por acoso sexual: Tenía cámara oculta en departamento de su ex pareja

David Nalbandian, uno de los mejores tenistas argentinos y sudamericanos de la historia, y que llegó a ser N°3 del mundo y finalista de Grand Slam, fue denunciado por su ex novia Araceli Torrado por acoso sexual y hostigamiento, según informó el medio trasandino C5N.

La mujer encontró en su departamento, el cual compartió unos meses durante este año con Nalbandian, una cámara de seguridad escondida, que había sido instalada por el ex tenista para seguir a su pareja.

Tras descubrir la cámara en una salida de ventilación, un familiar de Torrado dio con el objeto, hecho que quedó registrado a través de un video.

🚨 DAVID NALBANDIAN DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMENTO

– Así descubrieron la cámara de seguridad instalada en el departamento de su exnovia

– El tenista admitió el hecho en un audio

📲 Escuchalo acá:https://t.co/fhik9zuTWP

Nalbandian admitió haber instalado la cámara

A través de un audio que publicó Vía Szeta, Nalbandian reconoció la instalación de la cámara. Ahí Torrado lo encara por la instalación de la cámara que graba hacia la cama.

“Te soy honesto, sí, la pusimos ese día, pero no la pude ver porque no sé qué quilombo hay con el internet y no se puede ver. Así que no vi absolutamente nada”, se escucha decir al ex representante argentino en Copa Davis.

Torrado presentó una denuncia en el Ministerio Público, donde en un primer momento fue archivada por falta de pruebas. Sin embargo, tras el audio donde Nalbandian reconoce ser el autor de la instalación, se reactivó la investigación.

