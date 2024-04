Reconocido tenista es la nueva víctima de las recetas chilenas en Instagram

Cristian Garín está disfrutando de su mejor semana de la temporada en el circuito ATP y este viernes se instaló en las semifinales del ATP 250 de Estoril.

El chileno, 112° del mundo, se impuso en dos sets y con parciales de 6-2 y 7-6 al portugués y local Nuno Borges (62°). Sin embargo, un polémico punto marcó el partido.

Cuando se jugaba el segundo parcial y el nacional caída 2-3 y enfrentaba un punto de quiebre, sucedió el llamativo hecho.

El local escuchó “out” a un tiro profundo de Garín y respondió el punto, pero luego se detuvo en la cancha. Mientras que el chileno lanzó un derecho cruzado que terminó siendo ancho.

Gago de inmediato le reclamó al umpire, al manifestar que su rival lo había descolocado al detenerse en medio del punto. El juez le dio la razón y le entregó el punto. Esta situación provocó el enojo de Borges y del público.

Una vez finalizado el partido, Garín abordó el polémico punto, donde afirmó: “Él detuvo el punto. Yo también me detuve. No sé si es mi punto o si debíamos repetirlo. Necesito comprobarlo y lo haré más tarde”, señaló el Tanque.

Esta situación no le pareció nada bien en redes sociales a Nick Kyrgios, polémico tenista australiano, que actualmente no tiene ranking, pero que fue 13 del mundo.

“¿Cómo puedes decir que ganastae el punto? Solo porque él (Borges) se deja de mover no significa que paró el punto. En el mejor de los casos, se repite. Fallaste la bola al callejón de dobles. ¿Cómo puedes ganar el punto?”

Por esta razón, los hinchas chilenos no tardaron en llegar al instagram de Kyrgios, que al igual que hace unas semanas ocurrió con Antoine Griezmann, es la nueva víctima de las recetas chilenas.

Garin on the incident. “He stopped the point. I stopped too. I don’t know if it’s my point or if we should replay it. Need to check it. I will check it later. The atmosphere was crazy after that and I’m very proud of myself. It was kind of annoying during the match…” pic.twitter.com/zqdMBvP2pi

— José Morgado (@josemorgado) April 5, 2024