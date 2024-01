Arturo Vidal dejó en evidencia recuerdo que aún guarda de su ex esposa Marité Matus

Arturo Vidal sorprendió este martes a sus seguidores con una fotografía de un particular recuerdo de su ex esposa, Marité Matus, que aún no ha decidido borrarse.

La semana pasada, Marité Matus celebró su matrimonio con Camilo Huerta. Desde entonces, los seguidores de ambos han estado expectantes a algún comentario de Vidal, el hombre con el que la influencer mantuvo una relación de 10 años.

“Estamos ready para lo que venga”, comentó el futbolista en sus stories de Instagram. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la foto con la que acompañó el escrito.

En la imagen se puede ver una selfie del futbolista en la que se muestra usando solo unos shorts deportivos. Lo curioso es que en su muslo izquierdo se puede ver el rostro de su ex esposa.

El tatuaje de Arturo Vidal del rostro de Marité Matus

Cuando el seleccionado nacional y la influencer estaban en pareja, ambos se realizaron un tatuaje del otro. Sin embargo, cuando decidieron separarse en 2019 era esperable que borraran los dibujos.

Así lo hizo la actual esposa de Camilo Huerta, que antes lucía el nombre “Arturo” en su muñeca. Pero el futbolista parece optar por una opción distinta, ya que aún luce un tatuaje de considerable tamaño con el rostro de su ex esposa.

El dibujo, decorado como una catrina, contiene las iniciales “MAEE” haciendo alusión al nombre de la modelo y sus tres hijos.

“El amor marca tu corazón con la persona indicada. Ahora me siento honrada de que también me lleves en tu piel!! Gracias amor! lindo detalle… te amoooooo❤️”, compartió Matus el 2017 respecto al tatuaje que aún lleva el King.

