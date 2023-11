Renunció Berizzo: El entrenador dejó el cargo tras el empate ante Paraguay

Chile tuvo un pobre partido ante Paraguay en la quinta fecha de las Clasificatorias al Mundial de 2026 y apenas empató sin goles como local. El equipo nacional jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, a pesar de eso, no pudo superar a los guaraníes.

Ya en conferencia de prensa, Eduardo Berizzo, cuestionado técnico nacional, anunció su salida de La Roja, donde apenas logró sumar cinco puntos en cinco partidos.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando la cosa no funciona”, partió declarando Berizzo.

“Quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo… También a los jugadores, a quienes les deseo lo mejor, la mayor de la suerte. Las chances de clasificar existen y están intactas. Para mí ha sido un honor dirigir a la Selección Chilena”, afirmó el Toto.

Los números de Eduardo Berizzo

El argentino dirigió en total 16 partidos en La Roja adulta, donde apenas consiguió cuatro triunfos, seis empates y seis derrotas.

Además, Chile ha recibido seis goles en las Clasificatorias, solo Perú (7) y Bolivia (11) han otorgados más tantos. Además, Chile apenas ha convertido tres goles, solo supera a Paraguay (1) y Perú (0).

Síguenos en