El áspero cruce de Mauricio Pinilla por críticas de Pollo Véliz: “Empiece a ubicarse, yo no lo conozco”

Un tenso intercambio de tweets protagonizaron Mauricio Pinilla y Leonardo “Pollo” Véliz luego de que este último criticara en duros términos a algunos exfutbolistas.

“Como quisieran artistas de la pintura, escultura, escritores, científicos, etc. salir en la prensa como salen los Herrera, Pinilla, Valdivia, Peric, Vidal”, disparó el ídolo de Colo-Colo.

“Seres descerebrados sin contenidos educativos para una sociedad carente de pensar. Estamos en una sociedad desquiciada”, sentenció.

El comentario enfureció al locutor deportivo, quien no se quedó callado y le respondió.

“Déjese de tirar mierda e insultar a gente, caballero. Respeto es una palabra que no existe en su diccionario. Ataques gratuitos no voy a aguantar. Empiece a ubicarse, yo no lo conozco a usted, déjese de hacer el ridículo”, lanzó el ex jugador de Universidad de Chile.

Ante esto, Véliz respondió: “‘Al que le venga el sayo que se lo ponga’. No sé si entenderá esto. No creo”, lo cuál provocó una segunda respuesta.

“¡Descerebrado será usted! Déjese de tirar mierda a todo el mundo que ya nadie le da bola!“, lanzó Pinilla.

“Y con ese vocabulario pretende ser referente en TV. No conoce otros sinónimos. Faltan neuronas, evidentemente. O ‘palos pal’ puente'” como dicen en el barrio”, volvió a responder Véliz.

La respuesta de Pinilla fue corta y concisa: “Caballero, vaya a acostarse“, escribió, lo que provocó un “claro que me acuesto en mi hogar con la tranquilidad de ser una persona normal y con criterio“, por parte de Leonardo.

Déjese de tirar mierda en insultar a gente caballero ! Respeto es una palabra que no existe en diccionario! Ataques gratuitos no voy a aguantar ! Empiece a ubicarse ! Yo no lo conozco a usted , dejese de hacer el ridiculo! — Mauricio Pinilla 🇨🇱 (@pinigol51) April 16, 2023

Descerebrado sera usted ! Dejese de tirar mierda a todo el

Mundo que ya nadie le da bola ! — Mauricio Pinilla 🇨🇱 (@pinigol51) April 16, 2023