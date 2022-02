La polémica del doping que involucra a Kamila Valieva, la primera patinadora en realizar un salto cuádruple en los Juegos Olímpicos, parece no tener fin. Ahora, su equipo de abogados culpa, en parte, al abuelo de la deportista.

En la conferencia de prensa del Comité Olímpico Internacional, Denis Oswald, jefe del comité disciplinario de esta organización, reveló la argumentación de la defensa judicial de Valieva

“Según su defensa, la contaminación (de Kamila Valieva) ocurrió debido a un medicamento que su abuelo estaba tomando”, indicó Oswald.

Solo horas después de que la deportista rusa de 15 años consiguiera una medalla de oro junto a su equipo en Beijing, la joven falló la prueba antidoping, lo que deslegitimó su lugar en el podio olímpico.

Valieva dio positivo por Trumetazidina, una prohibida medicación para el corazón que ayuda a la resistencia. La muestra de orina fue tomada el 25 de diciembre durante el Campeonato Nacional Ruso, pero el laboratorio encargado de analizarla demoró seis semanas en entregar los resultados.

La madre de la deportista, Alsu Valieva y la abogada Anna Kozmenko declararon en la audiencia de la patinadora. En esta instancia, indicaron que presuntamente el abuelo de la joven de 15 años habría bebido de un vaso, dejando restos de saliva en él. Según la defensa, Kamila habría luego tomado líquido de este mismo vaso, razón por la cual habría ingerido este medicamento prohibido.

