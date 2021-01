La muerte de Diego Maradona aún no era confirmada cuando ya se daba por segura en un intercambio de mensajes entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes son acusados por presunto homicidio culposo en la investigación que terminó con el deceso del futbolista en el contra San Andrés de Tigre.

Los celulares de ambos profesionales fueron periciados por la policía, obteniendo estos mensajes que ambos se enviaron durante 33 minutos y que fueron revelados por Infobae.

En estos mensajes, que incluyeron audios, ambos iban relatando paso a paso lo que ocurría mientras médicos intentaban reanimarlo en el domicilio. Fue así como se descubrió que Luque estuvo al tanto de la situación gracias al reporte de Cosachov.

Pero al mismo tiempo, Luque se comunicó con uno de sus socios para contarle lo que estaba pasando, entregando las coordenadas el lugar donde se encontraba el jugador argentino.

“Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”, dice el audio.

Luque en ese momento también conversó con otro de sus contactos que le envió una captura de la televisión, donde se estaba reportando el problema de salud de Maradona. A esto, el neurocirujano respondió “si boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

Cosachov le envió un mensaje a Luque contándole que “ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia“.

“Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, ‘El Negro’, yo y ‘Monona’ (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada“, agregó.

-Cosachov: Leo lo están reanimando, pero nada. Nada

-Cosachov: No lo pueden trasladar porque no sale del paro

–Luque: Avísame si están enojados con nosotros

-Cosachov: No no

-Cosachov: Por ahora no dijeron nada

Ese diálogo fue parte del a conversación que ambos sostuvieron durante ambos minutos. Sin embargo, Luque al ver la gravedad de la situación, intentó calmar a la psiquiatra asegurando que “esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga“.

“Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”, sentenció el neurocirujano en este intercambio de mensajes.