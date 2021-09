La selección chilena informó durante la noche de este miércoles que el delantero Robbie Robinson fue liberado de la concentración. El jugador señaló mediante sus redes sociales que la decisión la tomó “para evaluar a cuál selección voy a representar”.

En primera instancia y a través de un comunicado, desde el combinado nacional señalaron que la decisión “fue adoptada debido a razones personales del deportista”, sin entregar mayores detalles.

Sin embargo, minutos después el atacante explicó en su cuenta de Instagram que “he decidido regresar al sur de la Florida para tomarme un tiempo para evaluar a cuál selección voy a representar, mientras ayudo a Inter Miami a llegar a los playoffs”.

“Quiero agradecer a los aficionados, jugadores, entrenadores y empleados de la Roja por su caluroso recibimiento al tener el honor de unirme a la concentración de la selección nacional. Realmente he disfrutado entrenar con ustedes y me siento muy agradecido por como me han tratado”, agregó.

De esta foma, la Roja pierde a un atacante para próximos duelos de la Roja por las Clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Los pupilos de Martín Lasarte se medirán ante Brasil este jueves 2 de septiembre, luego ante Ecuador el domingo 5 del mismo mes y luego ante Colombia el próximo jueves 9.