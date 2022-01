Era la gran carta de gol para un Chile que venía con varias bajas y que prácticamente debía “improvisar” a delanteros. Se trata de Robbie Robinson, delantero estadounidense de raíces nacionales que fue convocado a la fecha triple de septiembre del 2021.

Todo marchaba bien y el atacante, que venía de un espectacular momento en el Inter de Miami, se iba acoplando a los trabajos de la Roja con Martín Lasarte, pero de la noche a la mañana el futbolista tomó sus cosas y decidió irse de Juan Pinto Durán.

El hecho desató un escándalo y muchas críticas de los hinchas nacionales, quienes incluso lo insultaron en sus redes sociales por “escaparse” de la concentración a pocos días de afrontar los cotejos.

Si bien en su momento dejó una escueta explicación en Instagram, Robinson habló este martes en profundidad, por primera vez, de su fallida estadía con la selección chilena.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, dijo el joven de 23 años.

En entrevista con el diario Miami Total Futbol, el delantero abordó la ola de insultos recibidos tras su determinación, señalando que “realmente no lo esperaba, pero nunca había estado en ese tipo de ambiente”.

“No creo que sea algo personal en mi contra. Creo que sólo querían que jugara en su equipo. Tienes que tomarlo casi como un cumplido por este odio, porque significa que realmente te quieren”, agregó.

En cuanto a sus objetivos personales, Robinson sostuvo que está trabajando en dejar atrás las lesiones que le impidieron finalizar de manera regular el 2021.“Realmente quiero dejar mi sello este año”, cerró.