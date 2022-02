(EFE).- El Bull In The Barne, equipo de un pub del norte de Inglaterra, será el próximo destino futbolístico de Roberto Carlos. El brasileño jugará un partido en febrero con este equipo de aficionados después de que estos ganaran una rifa para fichar por un día a una leyenda de este deporte.

El sorteo se realizó a través de la plataforma eBay y consistió en comprar una participación de 5 libras para tener la oportunidad de que una leyenda como Roberto Carlos juegue un día en una liga de aficionados.

El Bull in The Barne, de la localidad de Shropshire, ganó la rifa y podrá disfrutar de un día de los servicios del ex lateral del Real Madrid e histórico de la selección brasileña.

“Básicamente pagas 5 libras por entrar a la rifa y poder fichar a un exfutbolista profesional. Un chico del equipo dijo que le diéramos una oportunidad y terminamos ganando”, dijo Matthew Brown, capitán del equipo, a la BBC.

“Un viernes por la tarde, nuestro entrenador, Ed Speller, nos envió un mensaje diciéndonos que habíamos ganado y ninguno le creyó. Pensamos que se estaba riendo de nosotros. Esa noche salí y el sábado me levanté con un leve dolor de cabeza. Tenía el móvil lleno de mensajes: “¿Es verdad lo de Roberto Carlos?”. En ese momento solo pensaba: “No puede ser verdad, ha tenido que ser un sueño“, añadió Brown.

El delantero y futuro compañero por un día de Roberto Carlos explicó que a sus partidos apenas van algunos de sus familiares y que juegan en un pequeño campo en cuyos vestuarios algunas de las duchas ni funcionan.

“Hemos planteado jugar en otro lado porque el aparcamiento es muy pequeño”, añadió Brown, ante las expectativas de que este encuentro atraiga a más gente de lo normal. “Uno de nuestros compañeros se retiró hace un par de semanas porque dice que ya no está lo suficientemente en forma, pero creo que se va a arrepentir de su decisión ahora”, finalizó diciendo.