Emotiva despedida en la Laver Cup: Federer dijo adiós al tenis profesional en histórico dobles con Nadal

La Laver Cup fue la última oportunidad de ver a Roger Federer disputar un partido profesional. Y lo hizo junto a su amigo y rival Rafael Nadal, quien acudió a la cita desde Manacor, España, para hacer más dulce y especial la despedida de uno de los mejores tenistas de la historia.

El suizo y el español formaron pareja en un histórico partido de dobles realizado hoy viernes, en el que se midieron con los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe. Los rivales son lo de menos, ya que lo más importante fue ver a la dupla en la cancha.

No fue inédito, puesto que ambos ya disputaron un dobles, con Sock y Sam Querrey de por medio, en el inicio de la Laver Cup en Praga 2017. Ese encuentro dejó imágenes históricas, de Federer y Nadal abrazados, celebrando juntos, saltando de alegría y que aún persisten en la memoria colectiva.

There's a first for everything 👀#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/ToNEwy0lId

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022