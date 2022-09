Más de 100 títulos y una millonada de plata: Los impactantes récords que Roger Federer le deja al tenis

El día que nadie quería que llegara, finalmente ocurrió. Roger Federer anunció oficialmente que dejará el tenis profesional tras la naciente Laver Cup, competencia que se disputará la próxima semana en Londres.

El suizo se retira de la actividad profesional tras una larguísima inactividad ocasionada por molestias en una de sus rodillas, la que seguramente lo tiene a maltraer por las emblemáticas batallas que dio en el deporte blanco.

“He trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”, dijo el oriundo de Basilea, en un emotivo comunicado.

