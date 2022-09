“Te amo y nunca te dejaré”: Roger Federer anunció que se retira del tenis con emotiva carta

Hasta que llegó el día. Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, anunció que se retirará del deporte a los 41 años.

El multicampeón suizo expresó a través de publicaciones en sus redes sociales que “de todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el más grande, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y la mayoría de los fanáticos de todos los fanáticos que dan vida a este deporte”.

“Quiero compartir una noticia con todos ustedes. Como ustedes saben, en los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías“, recordó el deportista.

Asimismo, apuntó que “he trabajo duro para volver a mi forma competitiva, pero las capacidades y los límites de mi cuerpo me han enviado un mensaje y ha sido claro”.

“Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado de una manera más generosa de lo que he podido soñar, y ahora debo reconocer cuando es momento de terminar mi carrera competitiva”, indicó.

De esta manera, Federer precisó que tras disputar la Laver Cup a fines de septiembre, colgará la raquera con la que tantos títulos pudo levantar.