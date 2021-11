El entrenador de Universidad de Chile, Cristián Romero, cuestionó duramente el arbitraje del juez Julio Bascuñán en el clásico ante Universidad Católica, donde los cruzados se impusieron por 1-0.

El técnico de los azules se refirió al supuesto penal no cobrado a favor de su equipo, casi al inicio del encuentro, luego de que el portero Sebastián Pérez derribara a Nahuel Luján en el área.

Al respecto, el estratega dijo en conferencia de prensa que “no quiero que suene a excusa, no estoy pidiendo que nos ayuden, pero al menos queremos que nos cobren lo justo”.

“La jugada de Nahuel Luján fue penalazo, todo el mundo lo vio, y no entiendo por qué Bascuñán no lo cobró y tampoco por qué el VAR no se manifestó. La tecnología está para asistir en estas jugadas, pero aquí no ocurrió así”, indicó.

En la misma línea, Relojito aseguró que incluso el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP les manifestó que había sido falta en el área. “(Javier) Castrilli nos reconoció que fue penal a Luján, te lo estoy diciendo”, afirmó.

Romero además señaló que el tanto del cuadro de la franja debió ser anulado. “Me parece que el gol de la UC está viciado. Zampedri se apoya en Arias y cobran el gol (…) Me parece que debiera haber más rigurosidad”, aseveró.

Respecto a la complicada situación del elenco laico en la tabla, donde se ubican al borde de la zona de Promoción, el técnico dijo que “es difícil mantener concentrados a los jugadores, sobre todo con esta peste que hay alrededor de que casi estamos descendidos, pero tengo fe que lo vamos a lograr (salvar la categoría)”.