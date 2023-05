¿Sonará el teléfono? La llamativa respuesta de Ronnie Fernández sobre una posible nominación a La Roja

En uno de los jugadores más queridos de todo un equipo se ha transformado el delantero nacional Ronnie Fernández, quien está pasando por un extraordinario momento en el Bolívar de Bolivia.

El atacante viene de ser el héroe de su equipo en el triunfo de la semana pasada 1-0 ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Conmebol Libertadores, el cual lo deja con un pie en los octavos de final.

De hecho, el artillero se ha lucido este año con 13 goles en 15 partidos, siendo titular indiscutido en uno de los cuadros más importantes del fútbol altiplánico.

¿Futuro en La Roja?

Este lunes, el nacido en Punta Arenas analizó su presente y se refirió a la posibilidad de volver a ser llamado a La Roja, tal como ocurrió el año pasado con Martín Lasarte y en el inicio de la era de Eduardo Berizzo.

En entrevista con ADN Radio, Fernández aseguró que “estoy bastante desconectado de todo el mundo. Fue un año (2022) bastante polémico. Siempre he pensado que los seleccionadores buscan a quienes están en sus mejores momentos o que estén en estado de gracia, sobre todo en el puesto de nosotros”.

“No he tenido contacto porque, te insisto, no espero contacto de nadie. Estoy disfrutando mucho el momento, principalmente por la Copa Libertadores, que jugarla es es muy lindo. No había tenido la posibilidad y estamos muy entusiasmados”, agregó.

Por otro lado, el formado en Santiago Wanderers analizó su bullado pasó por la Universidad de Chile, señalando que “llegué siendo un superhéroe y terminé siendo el peor refuerzo de toda la historia”.

“Es un sube y baja que el fútbol te entrega partido a partido. Creo que si hubiera tenido un par de jugadores como los que ahora están en la zaga de la U, que se ve un equipo más fuerte, quizás la historia hubiera sido distinta”, añadió.

