Luego de la salida del técnico Carlos Queiroz, en la selección de Colombia apuestan por volver a contar con el actual DT de la Roja, Reinaldo Rueda, quien ya estuvo a cargo del combinado cafetalero entre los años 2004 y 2006.

De acuerdo a lo publicado este viernes por La Cuarta, la Federación Colombiana de Fútbol ya se habría contactado con el caleño para convencerlo de asumir en el cuadro tricolor, lo que sería visto con buenos ojos por la ANFP.

El citado medio asegura que Rueda no se ha sentido cómodo con el trato que le ha dado el medio chileno desde su arribo hace aproximadamente 3 años y retornar a su país de origen asoma como un proyecto atractivo.

Por otro lado, la publicación sostiene que el ente rector del fútbol nacional estaría de acuerdo con su salida, ya que en el directorio no quedaron conformes con los resultados obtenidos en las últimas fechas de las Clasificatorias y la única traba para despedirlo era el alto costo de su cláusula de salida: 2 millones de dólares.

Pedro Zape, ex preparador de arqueros de Rueda durante su paso por la selección colombiana dijo que el estratega de Chile “sería el candidato ideal para tomar el equipo, porque casi todos los jugadores lo conocen y lo respetan mucho. Yo no he tenido noticias concretas, pero acá en Colombia se dice que es el nombre más seguro”.