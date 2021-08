El atleta chileno Sammis Reyes hizo historia este martes y se convirtió oficialmente en el primer nacional en ser oficializado en un equipo de la National Football League (NFL), uno de los campeonatos más importantes del mundo.

El oriundo de Talcahuano pasó todos los cortes y finalmente quedó entre los seleccionados para competir en la próxima temporada en el Washington Football Team.

De acuerdo a la información entregada por el periodista de ESPN especializado en el área, John Keim, Reyes convenció al coach Ron Rivera y finalmente integrará la plantilla de 53 jugadores que entrarán de lleno a los entrenamientos tácticos.

Lee también: Cristian Garin se instaló en la segunda ronda del US Open tras superar a Norbert Gombos

Durante los entrenamientos, el chileno se desempeñó como ala cerrada y destacó por su gran capacidad física atributos que también demostró durante los partidos de pretemporada en los que le tocó ingresar.

De esta forma, el ex basquetbolista que llegó a representar a Chile a nivel adulto, se convertirá en el primer deportista nacional en integrar una de las ligas más importantes del mundo y ahora se concentrará en los últimos amistosos que comienzan en septiembre.

Per source: TE Sammis Reyes and CB Troy Apke will be on Washington's 53-man roster.

— John Keim (@john_keim) August 31, 2021