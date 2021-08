El entrenador del Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli, casi se va a los golpes con hinchas del Niza que invadieron el campo de juego durante el duelo entre ambas escuadras por la tercera fecha de la liga francesa.

Todo comenzó en el minuto 74 de partido cuando Dimitri Payet, volante del elenco que dirige el ex técnico de la Roja, se enfrascó en una discusión con los fanáticos locales en el Estadio Allianz Riviera.

El mediocampista fue golpeado con una botella arrojada desde la tribuna, la que luego tomó y devolvió con fuerza generando que decenas de hinchas invadieran la cancha.

Esto molestó de sobremanera al DT trasandino, quien debió ser contenido por sus asistentes para que no fuera a agredir a los fanáticos rivales.

Tras varios minutos de pausa y luego de que los jugadores de ambos equipos se fueran a camarines, el encuentro que ganaba el Niza por 1-0 fue definitivamente suspendido.

