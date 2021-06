El arquero de Unión Española Diego Sánchez pidió disculpas tras ser detenido manejando en estado de ebriedad este lunes por la noche.

El Mono fue descubierto tras un control preventivo por parte de Carabineros, quienes además lo descubrieron saltándose un semáforo en rojo cerca de las 22:30 horas.

Tras ser dejado en libertad, el guardameta expresó en Instagram que “luego de los hechos en que me vi involucrado y que ya son de conocimiento público, quiero comenzar asumiendo toda la responsabilidad”.

Lee también: “Estoy bien”: Christian Eriksen envió su primer mensaje después de sufrir un paro cardíaco en la cancha

“Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como un hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Pido perdón a mi familia, novia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado por esta situación y me avergüenza”, agregó en Instagram.

“Voy a salir de este momento con mucho esfuerzo y dejando la vida en la cancha, como lo he hecho durante los ocho años que llevo defendiendo esta linda institución”, complementó Sánchez, quien fue controlado luego de pasarse un semáforo en rojo y quien además estaba con los documentos vencidos”, finalizó.

Tras el incidente, el ex seleccionado nacional está a la espera de ser citado judicialmente, pero en libertad tras ser apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal.

Lee también: Llegó el momento: Este martes regresa la Copa Chile con los duelos entre clubes de Primera B y Segunda División

Hasta el momento, el cuadro hispano comentarios sobre la situación vivida por el actual capitán del club.