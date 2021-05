Sapir Berman hizo historia este lunes y se convirtió en la primera árbitra transexual en dirigir un partido de fútbol profesional.

El hecho ocurrió en Israel, específicamente en el duelo entre el Hapoël Haïfa contra el Beitar Jerusalem, que terminó con victoria para los locales por tres goles a uno.

Según reportan medios internacionales, la noticia se había dado a conocer la semana pasada por la propia Federación de fútbol Israelí, a través de una conferencia de prensa en la que participó Sapir. “En términos de arbitraje no hay diferencia, mis habilidades son las mismas. Todo es igual”, comentó ante los medios.

De 26 años, Berman árbitra en campeonatos de fútbol desde el 2011

“Espero, sinceramente, que nuestra sociedad mejore y sea lo más inclusiva posible para todos los sectores”, añadió Sapir, quien aspira a dirigir los partidos más importantes del campeonato local y también competencias internacionales como la Europa League o la Champions.

Finalmente, una vez consumado el encuentro, la propia Federación escribió en su cuenta de Twitter “Este es el primer paso de un viaje largo y maravilloso. Sapir, estamos orgullosos de hacerlo contigo”.

This is the first step in a long and wonderful journey. Sapir, we are proud to do it with you🏳️‍⚧@AgudaIsraelLGBT @FIFAcom @UEFA pic.twitter.com/FUNhcCKczn

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) May 4, 2021