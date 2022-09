Técnico de la U dispara contra Mauricio Isla tras sus disculpas por Twitter: “No me parece que sea la manera”

El entrenador de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, habló este viernes tras lo ocurrido el pasado 28 de septiembre, cuando el clásico contra Universidad Católica por Copa Chile se suspendió por el lanzamiento de bombas de estruendo de la barra cruzada.

En particular, el estratega se refirió al comportamiento de la dirigencia de la franja y de Mauricio Isla, quien fue duramente criticado por ir a encarar al arquero azul, Martín Parra, cuando éste estuvo tendido por los petardos.

En conferencia de prensa, el DT aseguró que “conozco a Mauricio, tuve la suerte de conocerlo cuando chico y el año pasado en la Copa América cuando Martín (Lasarte) me invitó a ser parte del cuerpo técnico”.

En este punto, Miranda dijo que los comentarios de Isla “me llamaron mucho la atención. Yo no los escuché, (pero) me los comentaron después”. Además, abordó las disculpas que el Huaso pidió a través de un tweet oficial de Universidad Católica.

“Un jugador de esa jerarquía, con esa trayectoria, que diga ese tipo de cosas me llama la atención. Lo que más me llama la atención es que no haya salido a dar disculpas públicas él, que haya sido solamente a través de un tweet del club, no me parece que sea la manera. Es un colega de él, independiente que defendemos distintos colores”, dijo.

El entrenador de la U insistió en que “creo que hay cosas que nos engrandecen como personas que van más allá del futbolista y de la realidad, creo que hay cosas que no podemos permitirnos. El club (la UC) no actúa de la manera que uno esperaría”.

Por último, tuvo comentarios para la decisión de la ANFP de reprogramar el encuentro, afirmando que la manera en la que se dio todo “da para especulaciones. Nos sentimos perjudicados, no fue transparente”.