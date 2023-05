Revelan secretos de Alexis Sánchez para seguir brillando a los 35 años: “Mide cada mililitro de aceite”

De padre marroquí y madre chilena, Nayel Mehssatou es un futbolista chileno de origen belga que fue nominado a La Roja cuando Eduardo Berizzo recién comenzaba su gestión al mando.

Aunque ya había estado en selecciones nacionales juveniles, aquella fue la primera vez que llegó al equipo adulto, situación que recordó en una reciente entrevista que concedió a un canal de YouTube.

Así, en conversación con Mano a Mano, el jugador del KV Kortrijk habló de sus primeros días en la Selección, y aseguró que Gary Medel fue clave en su proceso de adaptación.

“La primera vez que fui a la Roja, Medel era el capitán y me ayudó mucho, porque me presentó a los jugadores, a los cocineros… él habla un poco de inglés. Brereton juega en Inglaterra y está con el mismo tema que yo con el español, no lo maneja muy bien, entonces pasamos mucho tiempo juntos“, afirmó en el espacio.

“Nunca vas a llegar a los 35…”

Siguiendo esa línea, hubo otro seleccionado que lo ayudó tras su llegada a La Roja: Alexis Sánchez. “No lo podía creer. Que venga a sentarse al lado mío, para pedirme que vayamos a charlar, a conocernos”, dijo, revelando que la estrella del Olympique lo invitó a tomar un café.

“Luego me enseñó muchas cosas de su vida, de su carrera. Del profesionalismo también. Cuando ves lo que come y la cantidad de horas que pasa en el gimnasio, después de la práctica, se entiendes más fácil cómo llegó ahí“, expresó Mehssatou.

En aquel sentido, el lateral derecho reveló una curiosa anécdota. “Yo comía siempre al lado suyo. Él me miró y me dijo: ‘nunca vas a llegar a los 35 comiendo así’. Le contesté que me daba hambre después de las prácticas. Entonces, me explicó todo lo que él comía, su dieta. Cuando escuché eso, me sorprendió”, relató.

“Él presta atención a todo”, agregó. “Mide cada mililitro de aceite que le agrega a su comida. Se fija en la cantidad de calorías que come. Presta atención a exactamente a todo. Cuando miras su cuerpo está súper fit”, concluyó en el programa.

