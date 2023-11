Chile tiene técnico interino: Nicolás Córdova se hará cargo de La Roja tras salida de Berizzo

La Federación de Fútbol de Chile informó que el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, se hará cargo de forma interina de la Selección Chilena para el partido entre Ecuador y Chile.

El duelo, válido por la sexta fecha de la clasificatoria a la Copa del Mundo 2026, se llevará a cabo el martes 21 de noviembre a las 20:30 de Chile en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

La Renuncia de Berizzo

Chile tuvo un pobre partido ante Paraguay en la quinta fecha de las Clasificatorias al Mundial de 2026 y apenas empató sin goles como local. El equipo nacional jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, a pesar de eso, no pudo superar a los guaraníes.

Ya en conferencia de prensa, Eduardo Berizzo, cuestionado técnico nacional, anunció su salida de La Roja, donde apenas logró sumar cinco puntos en cinco partidos.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando la cosa no funciona”, fueron las declaraciones de Berizzo que dieron paso a que Córdova asumiera el puesto.