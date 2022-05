¡Histórico! Selección femenina y masculina de fútbol de EE.UU. tendrán igualdad salarial

(EFE) – La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) y las asociaciones de jugadoras y jugadores de las selecciones nacionales estadounidenses llegaron este miércoles a un acuerdo histórico para un nuevo convenio colectivo que logra la igualdad salarial en el fútbol profesional en el país.

La USSF garantizará “igualdad salarial por medio de términos económicos idénticos”, según informó en un comunicado oficial, y se convierte de esta manera en la primera federación en igualar los premios por participar en la Copa del Mundo tanto para la selección femenina como para la masculina.

Los convenios colectivos estarán en vigor hasta 2028 e incluyen “compensación idéntica por todas competiciones incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y la introducción de un mecanismo idéntico para compartir todos los ingresos comerciales de ambos equipos”.

“Los acuerdos asegurarán que los jugadores de las selecciones nacionales de Estados Unidos sigan siendo de los mejores pagados en el mundo”, agregó la USSF.

El convenio prevé además el “reparto con una división igual del 50%” de los ingresos generados por transmisión y patrocinios y la USSF se comprometió además a pagar a las jugadoras y a los jugadores una parte de los ingresos de la venta de entradas para los partidos disputados como locales.

A eso se suman un apoyo para el cuidado de niños “durante las convocatorias y los partidos de las selecciones nacionales” y un plan de ayudas para la jubilación.

“Los logros en este convenio son un testamento de los esfuerzos increíbles de las jugadoras de la ‘WNT’ (selección femenina) dentro y fuera del campo,” afirmó la jugadora de la selección femenina y presidenta de la asociación de jugadoras estadounidenses, Becky Sauerbrunn.

La propia Sauerbrunn formó parte de un grupo de cinco futbolistas, junto a Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carli Lloyd y Hope Solo, que dieron un paso al frente en 2016 y abrieron una disputa ante la Comisión de Oportunidades e Igualdad en el Empleo de EEUU (EEOC) por discriminación salarial.

El pasado 22 de febrero, tras largas negociaciones, esta disputa se cerró con un acuerdo por el que las jugadoras debían recibir 24 millones de dólares como indemnización.

Sauerbrunn dedicó este histórico acuerdo a la generación de jugadoras que “vino antes del equipo actual” y expresó el deseo de que esto sirva “como la base para el crecimiento continuo del fútbol femenino en Estados Unidos y por todo el mundo”.

“Dijeron que la igualdad salarial para hombres y mujeres no era posible, pero eso no nos detuvo y fuimos y lo logramos”, dijo Walker Zimmerman, miembro del grupo de líderes de la Asociación de jugadores estadounidenses.

La selección femenina de fútbol de Estados Unidos es una gran potencia internacional y ha ganado cuatro Mundiales (1991, 1999, 2015 y 2019), unos éxitos que dejan muy atrás a un combinado masculino estadounidense que no se clasificó para el último Mundial (Rusia 2018) y que regresará a esta vitrina en Qatar 2022.

The agreements, which run through 2028, contain:

➖ Equalization of FIFA World Cup prize money

➖ Identical appearance fees and game bonuses

➖ Commercial revenue sharing for the first time ever

CBA Fact Sheet » https://t.co/At6VSKzjiN pic.twitter.com/ugr7zxEu6k

— U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022