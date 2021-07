La selección femenina de Noruega decidió desafiar el reglamento oficial del balonmano playa durante su participación en el Campeonato Europeo, tras negarse a usar bikini en el partido disputado contra España el pasado domingo.

De acuerdo con las reglas establecidas en esta disciplina, las jugadoras deben vestir bikinis en la zona inferior de su cuerpo, con un ancho de no más de 10 centímetros. Una obligación que fue tachada de sexista, considerando que en el caso de los hombres éstos pueden usar pantalones largos que lleguen hasta 10 centímetros más arriba de sus rodillas.

Debido a esta desobediencia al reglamento, la Federación Noruega de Balonmano manifestó estar dispuesta a pagar una eventual multa, ya que en este último encuentro las jugadoras vistieron pantalones cortos que cubrían una mayor superficie de su cuerpo a lo dispuesto en la normativa.

Lee también: “¡Son fake news!”: Gimnasta puso a prueba las “camas antisexo” de la Villa Olímpica

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM

— Tradia (@amalieskram) July 15, 2021