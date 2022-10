Qatar 2022: Estas son las principales selecciones candidatas a quedarse con el mundial

Cada vez falta menos para que empiece una nueva edición del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, el que será transmitido por las pantallas de Chilevisión, con 32 partidos en vivo y 32 en diferido. Te invitamos a conocer cuáles son las selecciones favoritas para quedarse con el certamen y levantar la copa.

El evento más importante del fútbol, que se realiza cada cuatro años, contará con las 32 mejores selecciones del mundo, donde hay diversos candidatos a quedarse con el título en cada uno de los continentes.

Sudamérica: Argentina y Brasil las candidatas

Las clasificatorias sudamericanas son conocidas como las más difíciles del mundo, producto de la distancia que deben recorrer las distintas delegaciones, el clima variado que se encuentran en cada país y, sobre todo, las estrechas diferencias entre las selecciones rivales, que se disputan cada punto como si fuese el último.

Y es justamente en esta ardua competición que los combinados de Brasil y Argentina terminaron invictos en las últimas clasificatorias, por lo que se posicionan como firmes favoritos para quedarse con el mundial.

El Scratch de la mano de Neymar Jr. culminó en el primer lugar de la clasificación general con 41 puntos, además de tener el mismo puesto en el ranking FIFA (1). También posee la expectación por ganar su sexto mundial y extender su historia como el país más vencedor en los mundiales.

La última vez que consiguieron el objetivo copero fue en el 2002, tras vencer a la siempre fuerte selección alemana por 2 goles a 0, gracias a las anotaciones de el histórico Ronaldo Nazário.

Por su parte, la Selección de Argentina suma un invicto de 35 partidos sin conocer la derrota, terminando segunda en las clasificatorias. Uno de los partidos donde logró mantener su racha ganadora precisamente frente al propio Brasil, coronándose como campeones de América.

También le ganó a la que era una de las candidatas por excelencia hasta antes de quedar eliminada de forma inesperada de la cita futbolera, hablamos de la selección italiana, por 3 goles a 0 en el partido entres los campeones de América y Europa.

Con Lionel Messi como su principal figura, los trasandinos esperan ganar su tercer mundial. Recordemos que la última vez que estuvieron cerca de la gloria fue en el 2014. Cuando llegaron a la final y perdieron por 1 a 0 en el tiempo suplementario frente a Alemania.

Europa: Francia y España se perfilan

En el viejo continente se encuentran los últimos campeones del mundo, la Selección de Francia, que en el último tiempo han mantenido un rendimiento irregular. Sin embargo, bajo el comando del último ganador del Balón de Oro, Karin Benzema, y la joven figura Kylian Mbappé esperan conseguir su tercer campeonato del mundo.

Los franceses quedaron eliminados en octavos de final de la Eurocopa 2021, y terceros en su grupo de la Liga de Naciones a punto de descender de categoría. De todas maneras son un rival de temer y de los principales favoritos.

Otra selección candidata a llevarse la corona y repetir su actuación del 2010 es España. La roja europea ha tenido una renovación importante de jugadores, además del buen juego mostrado gracias a su entrenador, Luis Henrique.

Los ibéricos consiguieron su primer título a nivel mundial en Sudáfrica de la mano de Xavi e Iniesta, Puyol, Ramos y Casillas como principales estrellas. En esta ocasión contarán con jóvenes como Pedri y Gavi, quien fue elegido como Golden Boy de la temporada.

Por otro lado, la selección alemana siempre es considerada como una de las favoritas para levantar la copa. Junto a Italia -que no clasificó- son los únicos que están de Brasil y cuentan con 4 mundiales en sus manos. Pero el juego mostrados no convence del todo. El entrenador Hansi Flick no ha logrado encontrar la receta perfecta para su funcionamiento.

Caso similar es el de Inglaterra, quienes a pesar de contar con algunos de los mejores jugadores del mundo, descendieron de categoría en la Liga de Naciones y su director técnico ha recibido las criticas del medio.

Por último, la Selección de Portugal, cuenta con una gran camada de jugadores y de la mano de Cristiano Ronaldo, el goleador histórico del fútbol mundial, esperan dar la vuelta olímpica por primera vez, en el que posiblemente sea el último mundial de muchas de las grandes figuras del fútbol internacional.