La Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, advirtió sobre las posibles sanciones que habrán en caso de que no se cumplan con los protocolos sanitarios en el regreso del público a los estadios.

La medida fue oficializada por la ANFP, en la que se señaló que Santa Laura, La Cisterna y San Carlos de Apoquindo son los primeros recintos autorizados a vender entradas para los hinchas.

Labra fue consultada sobre en quién recaería las sanciones en caso de faltar a las normas, por lo que aclaró que “en primer lugar y la responsabilidad primaria recae en los clubes que han presentado sus protocolos de sanitización, protocolos COVID-19, tienen que ellos ser los que verifiquen que todas las personas vengan con su Pase de Movilidad”.

“En ese mismo sentido, se ha dispuesto que va a haber auxiliares sanitarios para corroborar que las personas estén cumpliendo con la normativa”, agregó.

Además, la autoridad sanitaria apuntó que “si vemos que un club, esperamos que no suceda y creemos que no va a pasar, no esté cumpliendo, nosotros vamos a aplicar sumarios sanitarios”.

“Si hay hinchas que no están cumpliendo, también podemos hacer sumarios sanitarios a esas personas, por eso queremos hacer el llamado a la responsabilidad conjunta de que aprovechemos este beneficio de manera responsable”, añadió.

Por otra parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, hizo un llamado a los hinchas. “La pandemia no ha terminado. Nosotros tenemos que ser un ejemplo como una actividad que no se ha detenido desde el inicio, por la responsabilidad y profesionalidad de los clubes”, dijo.

“Hemos sido un ejemplo de nuestro campeonato para todo el mundo y eso tenemos que ratificarlo ahora con los hinchas y con los protocolos que deben cumplir. Las sanciones están claras y la responsabilidad es de las personas que usen su mascarillas y se sometan a los controles”.