Luego del triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica, el equipo albo comunicó que tras los últimos testeos realizados por parte del cuerpo médico en el club se encontraron cuatro casos nuevos, sumados al conocido jugador que ya fue aislado el lunes.

En ese sentido, el estudio epidemiológico de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, confirmó que 44 miembros del Cacique son contacto estrecho, por lo que deberán realizar una cuarentena obligatoria por cinco días.

Asimismo, la autoridad sanitaria aseguró a CHV Noticias que 12 son las personas de Universidad Católica que también fueron contacto estrecho, contabilizando a los once titulares y los cuatro cambios realizados por Paulucci. No obstante, no se ha registrado ningún caso positivo.

En ese sentido, desde la Seremi indicaron que por ahora no se sabe si es variante Delta, ya que el ISP debe hacer el análisis y toma “cierto tiempo conocer la cepa”.

Dado los antecedentes, Colo Colo deberá enfrentar a Audax Italiano con juveniles, en un partido pactado para este jueves 27 de octubre a las 18:00 horas. Sin embargo, Javier Parraguez no habría sido considerado contacto estrecho, ya que al final del encuentro, fue de maner inmediata a la realización del examen de doping.

Con respecto a la información anterior, según han consignado varios medios nacionales, el plantel albo tendría 19 jugadores en cuarentena. Lo anterior es una información preliminar ya que según indicaron desde la Seremi, se solicitó a cada club sacar un comunicado oficial ya que por ley de deberes y derechos, y por ser una investigación en curso, no se pueden dar mayores detalles.

Con respecto al cuadro de la Franja, si se llegara a confirmar que los contactos no son por la variante Delta, y tras la realización de los PCR y si es que arrojan resultados negativos, la UC podrá contar con la presencia de sus jugadores para el duelo de este domingo 31 de octubre ante O’Higgins en Rancagua.