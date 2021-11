Un importante reconocimiento fue el que recibió el pasado domingo Sergio Chamy, protagonista de El Agente Topo, en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

El hombre de 87 años estuvo presente en la victoria el equipo que es hincha, Universidad Católica, sobre la U en el último clásico universitario, el cual le permitió a los cruzados continuar en la pelea por el título con Colo Colo.

Chamy recibió en el entretiempo del partido una camiseta de regalo de parte de la dirigencia de los estudiantiles, lo que fue masificado por las redes sociales.

Respecto a cuándo inició su amor por la UC, el homenajeado relató a Las Últimas Noticias que “a los 12 años fui a un clásico que ganó la Católica y me gustó. Así es que me hice hincha. Desde entonces, como a los 15, empecé a ir a los clásicos universitarios”.

“Para mí, ese es el verdadero clásico de Chile. En ese tiempo, antes del partido y durante el entretiempo, había toda una fiesta y un espectáculo. Tocaban música y la gente bailaba independiente de quién ganara o perdiera”, agregó.

En cuanto al reconocimiento de parte de la institución que ama, Chamy confesó que “me emocionó mucho todo lo que pasó. No me lo esperaba. Yo he sido hincha de Universidad Católica desde muchos años y nunca pensé que iba a vivir esta situación. Al principio vino el presidente del club y me regaló una camiseta nueva y con eso yo estaba más que feliz, pero después hasta me anunciaron por alto parlante y el público me aplaudió”.

Sergio Livingstone: Su ídolo

Consultado sobre quién es su mayor ídolo en el actual tricampeón, el protagonista de El Agente Topo reveló que es el ex arquero “Sergio Livingstone por lejos. Fue ídolo en su tiempo en la UC y la selección y hasta el día de hoy lo recordamos todos”.

Además, admitió que en su momento jugó fútbol en el Real Salvador, equipo de barrio fundado por amigos. “Yo era puntero derecho o a veces centro delantero y jugué hasta que me quebraron la pierna, entre los 15 y los 20 años. Me alejé del fútbol y me dediqué a la gimnasia y el básquetbol”.

También, aclaró que toda la su familia siente amor por la UC, aunque advirtió que “la camiseta me la voy a dejar para mí y cuando haga más calor voy a salir orgulloso con ella. La UC es mi equipo, mis colores y al que siempre apoyaré”.