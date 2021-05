El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) manifestó su preocupación por la confirmación de que la Copa América se llevará a cabo en Brasil, esto pese a la gran cantidad de casos de COVID-19 que hay en ese país.

A través de un comunicado, la entidad expresó que se comunicarán con el Sindicato Internacional de Futbolistas (FIFPRO) para ver qué medidas toman por la seguridad de los deportistas que viajarán a disputar el certamen.

“Una pandemia descontrolada y constantes protestas contra el Gobierno, constituyen un escenario preocupante para la realización de eventos deportivos”, fue parte del posteo realizado a través de Twitter.

“Nos pusimos en contacto con FIFPRO y les manifestamos nuestra preocupación y alarma por la confirmación de la Copa en Brasil”, señaló el gremio.

Además, el presidente del Sifup, Gamadiel García, afirmó que “la Copa América se va a desarrollar en uno de los tres países que tiene mayor tasa de contagios al día de hoy, entonces es preocupante. No hemos escuchado tampoco cuáles son los protocolos o de las medidas de prevención a nivel sanitario”

“En el fútbol no son solo 90 minutos, tienen que estar involucrados en los protocolos los traslados y los hospedajes. No hay oposición de parte de las Federaciones o los Gobiernos ante la Conmebol, pareciera que ellos pueden hacer lo que se les da la gana”, comentó el ex futbolista en Radio Cooperativa.

La Copa América está programada para que inicie el domingo 13 de junio con el partido entre Chile y Argentina. Sin embargo, todavía no se confirmaron las sedes y tampoco los horarios de los encuentros.

En cuanto a la situación sanitaria de Brasil, este domingo se confirmaron 61.695 casos de COVID-19, lo que aumenta a más de 16 millones de contagiados desde el inicio de la pandemia.