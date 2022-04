Sifup se adhiere a petición de árbitros y advierte: “Si se tiene que suspender la fecha, que se suspenda”

Remezón causó en el fútbol chileno la decisión del Sindicato de Árbitros y Árbitras, quienes optaron por irse a paro tras la determinación del presidente de la Comisión Nacional de jueces, Javier Castrilli, de despedir a 14 réferis.

Ahora, fue el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) el que anunció su adhesión a la petición de los árbitros, quienes exigen la salida inmediata de Castrilli para retomar sus funciones en el campeonato nacional.

El presidente del Sifup, Gamadiel García, declaró en un punto de prensa que “como sindicato adherimos a la petición que hacen los árbitros. Creemos que hay una práctica antisindical que no puede ocurrir en nuestro país”.

“No podemos nivelar hacia abajo y permitir, como futbolistas profesionales, que vengan árbitros de liga amateur o juveniles a dirigir el fútbol profesional. Primero porque no corresponde y segundo porque no tienen las competencias”, añadió.

El ex jugador de la Universidad de Chile aclaró que en el Sifup “no nos queremos inmiscuir en este problema porque no nos afecta o no somos los involucrados directamente”, aunque sí pidió que esto se solucione a más tardar este jueves.

“Hay instituciones que tienen que viajar y hay jugadores que se están preparando para el fin de semana (…) Si se tiene que suspender la fecha, que se suspenda”, dijo.

Críticas a Javier Castrilli

En esa línea, el dirigente disparó contra Javier Castrilli, quien asumió su actual cargo en septiembre pasado con el objetivo de reformar a los árbitros en diferentes áreas.

“Hemos manifestado bastante preocupación con respecto a los manejos de Castrilli. (Hay) denostaciones públicas a los árbitros. Me parece que eso no se había visto nunca en el jefe de este departamento”, dijo.

“No sé si vino a solucionar o a perjudicar aún más el arbitraje chileno”, sentenció.