La cuatro veces medallista de oro olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Simone Biles, es uno de los principales nombres en la historia reciente de la cita de los cinco anillos. Y ahora se prepara para la competencia en Tokio, pero su nombre ha aparecido en la prensa por algo muy diferente.

La gimnasta de 24 años ha compartido declaraciones sobre cómo sobrevivió los abusos sexuales sufridos por el condenado ex médico del equipo olímpico de los Estados Unidos, Larry Nassar.

Biles, quien ya suma 19 títulos mundiales, relató en un episodio de su documental de Facebook Watch Simone vs. Herself que “estaba tan deprimida. Dormía todo el tiempo, porque dormir era básicamente mejor que enfrentar el tema. Era como mi forma de escapar de la realidad”.

Además, sobre las secuelas de los hechos de abuso, la compañera del recordado equipo de 2016 conformado por Aly Raisman, Gabrielle Douglas, Laurie Hernandez y Madison Kocian sinceró que “dormir era lo más parecido a la muerte para mí en ese momento, así que dormía todo el tiempo”.

También contó que por mucho tiempo se guardó lo que estaba sufriendo, hasta que una tarde decidió contarle todo a su madre: “Recuerdo que me derrumbé y llamé a mi mamá. Ella me dijo que estacionara el coche y me preguntó, ‘¿puedes manejar?’, porque estaba llorando mucho”.

Por los delitos ya comprobados, Larry Nassar fue sentenciado a prisión en 2018. Este caso marcó un hito en la historia de la gimnasia estadounidense, ya que trabajó como coordinador médico del equipo femenino de gimnasia de ese país por dos décadas.

Durante este tiempo estuvo a cargo de los tratamientos de cientos de atletas, de quienes muchas ya presentaron sus declaraciones, con las que se corroboraron las acusaciones que llevaron a la condena, instancia en la que todas las denunciantes se definieron como “sobrevivientes”.

Hace unos días, en entrevista con Vogue, una de las mejores gimnastas de la historia del deporte, comentó que “recuerdo buscar en Google ‘abuso sexual’. Porque sé que algunas chicas lo pasaron mucho peor que yo. Lo sé con total seguridad. Así que sentí que yo no había sido abusada, porque no era en la misma medida que las otras chicas. Algunos de mis amigas lo pasaron muy, muy mal. Eran sus favoritas. Como mi caso no era así, sentí que no sucedió”.