(CNN) — La gimnasta Simone Biles, defensora del título mundial, se convirtió el sábado en la primera mujer en realizar el movimiento de doble mortal Yurchenko en competencia en el GK US Classic de Indianápolis.

El doble mortal Yurchenko —una técnica de alta dificultad que históricamente solo habían realizado hombres— consiste en una voltereta sobre el trampolín, seguida de un salto de manos hacia atrás sobre la mesa de salto, y que termina con una doble voltereta en el aire hasta el aterrizaje.

Lee también: Mujeres transgénero podrán jugar rugby femenino en Francia

Biles, de 24 años, realizó el movimiento y luego añadió dos saltos extra para un aterrizaje ligeramente imperfecto.

“Solo pensaba: ‘Hazlo como un entrenamiento. No intentes exagerar nada'”, dijo Biles, “porque tengo la tendencia, en cuanto levanto la mano, de exagerar las cosas, y lo hice un poco, pero al menos estuve en pie. Es un salto nuevo y estoy orgullosa de cómo se resolvió hoy”.

Biles compitió con un leotardo decorado con una cabra de diamantes de imitación, un posible indicio de su reclamo como la GOAT (que en inglés significa ‘la mejor de todos los tiempos’).

En general, la cuatro veces medallista de oro olímpica defendió con éxito su título all-around del GK US Classic con una puntuación de 58.400.

Fue su primera competencia en más de un año y medio. Biles obtuvo la máxima puntuación tanto en la viga de equilibrio como en el ejercicio de suelo.

Jordan Chiles, de 20 años y originaria de Spring (Texas), terminó segunda en el all-around con 57.100 puntos, y Kayla DiCello, de 17 años y originaria de Boyds (Maryland), fue tercera con 56.100.

Tras el aplazamiento debido a la pandemia de COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán a finales de julio, siempre y cuando no haya un nuevo aplazamiento o cancelación. Las pruebas del equipo olímpico estadounidense se celebrarán del 24 al 27 de junio en San Luis.

The first woman in history to land a Yurchenko double pike in competition.

Our jaws are on the floor. @Simone_Biles is still in the air. #USClassic pic.twitter.com/CmJYRidtfo

— Team USA (@TeamUSA) May 23, 2021