La atleta estadounidense Simone Biles comunicó a través de redes sociales la feliz noticia de su reciente compromiso con el jugador de la NFL Jonathan Owens, tras una romántica petición de matrimonio que se dio justo en el día de San Valentín.

“¡No puedo esperar para pasar por siempre contigo, eres todo lo que soñé y más! ¡Vamos a casarnos!”, escribió la deportista olímpica junto a una serie de fotos que captaron el momento preciso de esta propuesta.

Cabe recordar que la gimnasta se ha mantenido alejada de las cámaras luego de dar un paso al costado en su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, a fin de privilegiar su salud mental.

Lee también: Revelan argumento de abogados de Kamila Valieva en escándalo por doping: Involucran a su abuelo

Por lo mismo, la joven ha indicado en diferentes entrevistas que ahora está enfocada en su familia y su pareja, fortaleciendo la relación que ahora dará un paso más allá.

WOKE UP A FIANCÉE 💍💍😭

I can’t wait to spend forever & ever with you, you’re everything I dreamed of and more! let’s get married! 🕊🤎@jjowens_3 pic.twitter.com/BcrWvhEE38

— Simone Biles (@Simone_Biles) February 15, 2022