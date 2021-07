(EFE) – La gimnasta estadounidense Simone Biles quedó fuera de la final olímpica por equipos tras hacer solo el primer ejercicio, el de salto.

Lee también: Campeona olímpica rusa criticó a gimnasta español por su rutina: “Es un deporte femenino”

Después de obtener con su salto, un Amanar con giro y medio, una nota de 13,766, la peor entre las integrantes su selección, la vigente campeona olímpica abandonó el escenario con el médico del equipo y regresó unos minutos después.

Lee también: Simone Biles clasificó a las seis finales de gimnasia tras superar una depresión por abuso sexual

En las asimétricas, en las que iba a ser titular (lo son tres por país en cada aparato), fue reemplazada por Jordan Chiles.

Poco después se anunció que no disputaría el resto de la final.

Reports are stating that Simone Biles is being attended to by a trainer and has left the field of play at the Ariake Gymnastics Centre #Tokyo2020 #SimoneBiles has not warmed up for the uneven bars, USA’s second apparatus and reserve Jordan Chiles has.

More to come.. pic.twitter.com/dGyacVsVQO

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021