Santiago 2023: Simone Biles no participará en los Panamericanos, pero sí vendrá una campeona del mundo

Tras varias semanas de rumores y especulaciones, en las últimas horas se confirmó que Simone Biles finalmente no estará presente en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Una de las mejores gimnastas de todos los tiempos regresó a competir en agosto pasado y estuvo en la preselección, pero no apareció en la nómina que entregó Estados Unidos.

Luego del campamento realizado el reciente fin de semana en Texas, se determinó que la reconocida atleta de 26 años participe en el Mundial de Amberes, Bélgica, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre.

Please join us in congratulating the 2023 Women’s World Championships Team presented by @Xfinity!

⭐️ Simone Biles

⭐️ Skye Blakely

⭐️ Shilese Jones

⭐️ Joscelyn Roberson

⭐️ Leanne Wong

Traveling Replacement Athlete: Kayla DiCello pic.twitter.com/QTLWbPNuxI

— USA Gymnastics (@USAGym) September 21, 2023