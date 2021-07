La deportista estadounidense Simone Biles, luego de su presentación en preliminares el pasado domingo 25 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, podrá convertirse en la gimnasta con más títulos de la historia en instancias olímpicas.

En ese sentido, la deportista que ganó cinco oros y un bronce en Rio 2016 con 20 años, clasificó para las seis finales de la gimnasia en el evento multidisciplinario más grande del planeta, teniendo la opción de superar a la rusa Larissa Latynina, quien ha logrado nueve títulos dorados en la modalidad.

La estrella de Ohio competirá en el concurso por equipos de este martes 27, en el all around (suma de todos los aparatos) el jueves 29 y en las cuatros disciplinas que hay para las deportistas femeninas, que son el salto, el suelo, el potro y las barras asimétricas, entre el 1 y el 3 de agosto.

“No fue un día fácil ni el mejor, pero lo superé. Realmente siento que a veces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta, pero maldita sea, ¡a veces es difícil (risas). Los Juegos Olímpicos no son una broma, pero estoy feliz de que mi familia haya podido estar conmigo virtualmente. Significan mucho para mí”, publicó Simone en su cuenta oficial de Instagram.

Depresión y abuso sexual

Sin embargo, no todo ha sido entrenamiento y títulos para Biles. La deportista fue una de las víctimas del doctor Larry Nassar, antiguo médico del equipo de gimnastas de Estados Unidos, quien abusó sexualmente de más de 300 deportistas estadounidenses.

“Recuerdo que una vez le pregunté a una de mis amigas: ‘Si me han tocado aquí, ¿he sido agredida sexualmente?’. Al principio pensé que estaba siendo dramática. Ella dijo: Absolutamente, y yo dije: ¿Estás segura? No lo creo. Pero al final terminé buscando en Google abuso sexual y ahora me doy cuenta de que, de alguna manera, fui una de las más afortunadas, porque no me pasó tanto como a otras chicas que conocía”. comentó en la docuserie de siete capítulos Simone vs. Herself.

En ese sentido, luego de interiorizar todo lo que le había sucedió, entró en una profunda inestabilidad mental, lo que le significó caer en una depresión por los hechos:

“No quería salir de mi habitación, no quería hacer nada ni ver a nadie. Dormía todo el tiempo, porque dormir era básicamente mejor que enfrentar el tema. Dormir era lo más parecido a la muerte para mí en ese momento. Era mi forma de escapar de la realidad”, reveló.

Finalmente, Biles reflexionó acerca de lo que sucedió en el país norteamericano, condenando las acciones y los recuerdos que podrían generarle, volver a entrenar en el mismo lugar que lo hacía:

“Si tuviera que volver al rancho, probablemente me cagaría encima. No hay manera de que pueda entrenar para otro ciclo olímpico allí porque soy más madura, soy mayor, y me doy cuenta de que no tenía que ser así, pero así era”, sostuvo.

Nassar, el abusador, enfrenta actualmente una condena que oscila entre los 60 y 175 años de prisión por las reiteradas agresiones sexuales que cometió contra menores. Larry tenía en su poder más de 55 mil archivos de pornografía infantil. Las denuncias fueron por parte de 156 atletas, sin embargo, la justicia estimó que fueron más de 300 las personas abusadas.