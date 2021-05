El mediocampista de la UC, José Pedro Fuenzalida, fue diagnosticado con COVID-19 a principios de la semana pasada en la llegada del cuadro cruzado a Uruguay, para jugar un partido de Copa Libertadores.

Tras los exámenes PCR, el Chapa quedó aislado en un hotel de Montevideo para cumplir con la respectiva cuarentena y está a la espera de que se autorice viajar a Chile.

“Estoy ya sin fiebre hace un par de días, así es que vamos mejorando. Más allá de que hay otros síntomas, que estoy sin olfato ni gusto, y con molestias en la guata, estoy bien en general”, relató el futbolista de 36 años a Las Últimas Noticias.

“La sensación de comer es rara, pero trato de buscarles el sabor a los alimentos en mi cabeza, trato de acordarme, pero aún no lo logro. De a poco, imagino, irá a volver el gusto. Y bueno, trato de pedir cosas con textura que me llamen más la atención”, agregó el ex Colo Colo y Boca.

Por restricciones médicas, las personas que se contagian de coronavirus deben hacer reposo absoluto y no pueden entrenarse por varios días, especialmente si presentan síntomas. Sin embargo, Fuenzalida ya comenzó a realizar actividades físicas livianas.

“Hoy (ayer) me levanté y empecé a moverme un poquito con una bicicleta que me consiguieron. Lo que hago normalmente es armar una rutina para que no sean tan terrible, pero a medida que pasan los días estoy más tranquilo, me voy relajando y voy aprovechando el tiempo”, detalló.

Finalmente, el bicampeón de América dijo que está a la espera de un examen PCR que, en caso de ser negativo, le podría permitir retornar al país para continuar su tratamiento y, más adelante, regresar a los entrenamientos en la UC.

Católica se jugará la clasificación a los octavos de final de la Libertadores este miércoles, cuando se enfrenten a partir de las 22:00 horas a Atlético Nacional de Colombia.