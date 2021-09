(Agencia UNO) – Pablo Solari, delantero de Colo Colo, exteriorizó este sábado su felicidad por ser pieza clave en el título albo de la Copa Chile 2021. Los albos vencieron esta tarde en la final por 2-0 a Everton en Talca.

El ariete argentino volvió a ser protagonista en el Estadio Fiscal. A fines de 2020 marcó el gol que salvó de su primer descenso al Cacique y ahora abrió el camino del triunfo sobre los ruleteros.

Tras el pitazo final, Solari declaró que “esta parece que es mi cancha, me dijeron que hiciera lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Me emociono, tengo lejos a mi familia, recién los llamé y no aguanto las lágrimas, los extraño mucho”.

“No pude ni hablar, me largué a llorar apenas los vi en la videollamada. Es para ellos y toda esta gente hermosa. Es difícil estar lejos de la familia, pero la gente, todo el cariño que me dan, me hacen sentir como en casa, estoy eternamente agradecido”, añadió emocionado.

Además, el jugador de 20 años señaló que “Colo Colo me cambió la vida, agradezco a los dirigentes, a todos los que confiaron. A mi familia. No me salían las cosas, pero la perseverancia me llevó a estar donde estoy. Le agradezco a todo el mundo. Me quedaría toda la vida en Colo Colo, pero depende de muchos factores, vamos a disfrutar de acá a diciembre”.

En cuanto al bicampeonato de la Copa Chile, el oriundo de Arizona dijo que “fuimos mejor equipo, somos el mejor equipo de Chile y lo vamos a seguir demostrando en el torneo. Tenemos lo que ninguno tiene, jugamos como ninguno juega”.

Para finalizar, Solari tuvo palabras de agradecimiento para el entrenador Gustavo Quinteros. “Siempre le agradecí a él y al cuerpo técnico, confiaron desde que llegué. Por eso puedo hacer mi juego”.