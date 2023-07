Sonia Isaza sale al paso de críticas contra Arturo Vidal y dispara contra Sampaoli: “Un entrenador muy malo”

Un complejo momento es que está viviendo el volante nacional, Arturo Vidal, quien no ha estado gozando de los minutos que esperaba en el Flamengo.

Ante esto, la pareja del King, Sonia Isaza, criticó duramente al actual entrenador del Mengao, Jorge Sampaoli, por no utilizar al futbolista de 36 años en los últimos partidos.

Todo esto se dio a través de un comentario en Instagram, donde un seguidor le consultó a la modelo colombiana sobre la ausencia del mediocampista.

“¿Por qué Vidal no juega?”, preguntó el usuario. Ante esto, Isaza no ocultó su frustración y afirmó: “Porque hay un entrenador muy malo”, cargando contra el ex entrenador de La Roja.

¿Cambia de equipo?

Cabe mencionar que en las últimas horas se ha especulado con la posible salida de Vidal del Flamengo, hecho que se podría concretar en las próximas horas.

Incluso, algunos medios locales apuntan a que el futuro del bicampeón de América estaría en el Athletico Paranaense, club que actualmente ocupa el puesto 11° del brasileirao.

Además, el Furacao está clasificado a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, fase en la que se enfrentará al Bolívar de Ronnie Fernández.

