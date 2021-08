Este jueves a mediodía se realizó el sorteo de la fase grupal de la Champions League, competición que arrancará a mediados de septiembre y que determinó que los chilenos vuelvan a enfrentarse a viejos conocidos.

Esto porque Alexis Sánchez y Arturo Vidal, los únicos representantes nacionales en el torneo más importante de Europa, se medirán nuevamente ante el Real Madrid, además de que, curiosamente, también chocarán ante el Shakhtar Donestk de Ucrania.

Los tres elencos chocaron en la edición pasada, donde el Inter de Milán quedó último en su grupo y, por lo tanto, fue eliminado de manera automática de todas las competiciones internacionales.

Lee también: Cada vez más complejo: Clubes españoles confirmaron que no cederán a jugadores para las eliminatorias sudamericanas

Ahora, compartirán el grupo D junto al debutante Sheriff, escuadra que juega en la liga de Moldavia, pero que hace de local en Transnistria, un estado soberano que no está reconocido internacionalmente.

Por otra parte, el duelo más llamativo se dará sin duda en el grupo A, el cual está conformado por el Paris Saint-Germain de Lionel Messi y el Manchester City de Pep Guardiola.

El resto de la zona estará integrado por el Leipzig de Alemania y el Brujas de Bélgica.

All set for the 2021/22 season! 🤩

Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021