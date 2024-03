Sorteo Copa Libertadores: A qué hora es, dónde ver y los posibles rivales de equipos chilenos

Este lunes, se realizará en la sede la Conmebol en Luque, Paraguay, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde por primera vez en la historia, estarán cuatro equipos chilenos.

Estos son Huachipato y Cobresal, campeón y subcampeón del Campeonato Nacional 2023 y Colo Colo y Palestino, quienes superaron la fase 2 y 3 para acceder a la zona de grupos.

Los cuatro elencos nacionales se ubican en el bombo 4, por lo que es imposible que queden emparejados en el mismo grupo. La fase de grupos comenzará la primera semana de abril y se extenderá hasta finales de mayo.

En agosto iniciarán los duelos de eliminación directa con los octavos de final y la final quedó fijada para el 30 de noviembre en Buenos Aires.

Así quedaron compuestos los bombos de la Copa Libertadores

Con todos los equipos clasificados confirmados, los bombos para este sorteo quedaron de la siguiente forma:

Bombo 1: Fluminense (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Peñarol (URU), Flamengo (BRA), Gremio (BRA), Liga de Quito (ECU) y Sao Paulo (BRA).

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Estudiantes de la Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Barcelona (ECU), Junior (COL) y Bolívar (BOL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Rosario Central (ARG), Alianza Lima (PER), Millonarios (COL) y Talleres de Córdoba (ARG).

Bombo 4: Liverpool (URU), Botafogo (BRA), Caracas FC (VEN), Colo Colo (CHI), Huachipato (CHI), Cobresal (CHI), Palestino (CHI) y Nacional (URU).

¿Dónde ver el sorteo EN VIVO de la Libertadores?

Toda la ceremonia la podrás seguir a través de la señal de CHV Deportes en Pluto TV. Además, podrás disfrutarla por nuestro canal de YouTube a partir de las 20 horas.

