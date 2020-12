(Agencia Uno) – Este lunes en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, se realizó el sorteo de grupos para las clasificatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, que se llevarán a cabo en Europa entre marzo y noviembre del año 2021.

El primer clasificado de cada zona obtendrá pasaje directo al Mundial qatarí, mientras que los segundos accederán a un repechaje para llegar a la cita planetaria.

Lee también: La Roja se mantuvo en el top 20 del ranking FIFA luego de los encuentros ante Perú y Venezuela

Además, clasificarán a una repesca los dos mejores ganadores de grupo de la clasificación general de la Liga de Naciones de la UEFA 2020-2021, que no se clasificaron directamente para el Mundial y que no fueron segundos en sus zonas.

Grupos de la fase clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022 de la UEFA:

GRUPO A: Portugal, Serbia, Irlanda, Luxemburgo, Azerbaiyán.

GRUPO B: España, Suecia, Grecia, Georgia, Kosovo.

GRUPO C: Italia, Suiza, Irlanda del Norte, Bulgaria, Lituania.

GRUPO D: Francia, Ucrania, Finlandia, Bosnia, Kazajistán

GRUPO E: Bélgica, Gales, República Checa, Bielorussia, Estonia.

GRUPO F: Dinamarca, Austria, Escocia, Israel, Islas Feroe, Moldavia.

GRUPO G: Países Bajos, Turquía, Noruega, Montenegro, Letonia, Gibraltar.

GRUPO H: Croacia, Eslovaquia, Rusia, Eslovenia, Chipre, Malta.

GRUPO I: Inglaterra, Polonia, Hungría, Albania, Andorra, San Marino.

GRUPO J: Alemania, Rumanía, Islandia, Macedonia del Norte, Armenia, Liectenstein.

📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!

🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020