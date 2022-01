Una de las características de las y los luchadores de la UFC, más que sus aptitudes físicas en el combate son sus historias de vidas.

En la reciente jornada del sábado 23 de enero, la estadounidense Vanessa Demopoulos logró su primera victoria en la UFC 270 al derrotar a la argentina Silvana Gómez Juárez.

Tras el triunfo por sumisión, la peleadora reveló que solo llevaba entrenando dos meses a tiempo completo en un gimnasio, lo que significó que se metiera de lleno en el deporte, ya que antes sólo practicaba una disciplina aeróbica.

“No creo que sea un secreto, fui una bailarina exótica durante 13 años. Y en realidad no lo dije en el micrófono, pero me gustaría decirlo ahora mismo: dejé de ser stripper para continuar con los entrenamientos”, declaró la deportista tras vencer por vez primera en la mayor empresa de MMA del mundo.

“Dejé de bailar hace unas seis u ocho semanas sólo para poder concentrar el tiempo completo en la MMA y tomarme esto extremadamente en serio en el gimnasio todos los días”, enfatizó la también escritor del libro “Stripper Bible”.

En ese contexto, es relevante recordar que la luchadora de 33 años, que se especializa en jiu-jitsu, comentó en el año 2018 en una entrevista con Combat Press, que encontró el kickboxing a través del pole dance (baile en barra).

“He sido una bailarina exótica durante 11 años. Me descubrieron como bailarina, y me dijeron que, si ponía la misma determinación y mentalidad en la lucha, me iría genial”, detalló.

Asimismo, Demopoulos relató que creció en la industria de la noche, ya que su padre era Dj y manager y su madre “una artista exótica”.

“Para mí esto era simplemente seguir a la familia. Cuando comencé fue agradable tener ese tipo de orientación de mis padres para decirme que estaba bien y qué estaba mal para no ir por el camino equivocado”, agregó.

Con respecto a sus disciplinas pasadas, explicó que practicar pole dance requiere mucha agilidad, mucho control corporal, destreza y flexibilidad. Tienes que ser rápida con tus reacciones. El baile en barra es un desafío a la muerte, en el sentido de que estás literalmente aguantando el peso con una extremidad, y con un movimiento en falso estás acabada”.

Finalmente consignar que la greco-estadounidense está centrada en seguir escalando posiciones dentro de su categoría como luchadora, sin embargo, continúa en paralelo con su faceta como escritora, creando recientemente una consultoría para artistas exóticos junto a libros que sirven como ayuda para la industria.

