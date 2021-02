(EFE) – El delantero uruguayo Luis Suárez aseguró que no entiende “por qué la gente tiene tanta maldad” como para revelar el contrato de Lionel Messi, con quien compartió en el Barcelona, generando una conocida amistad entre cracks.

“Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es el Barcelona gracias a Leo”, aseguró el ariete del Atlético de Madrid en Onda Cero.

El ex Liverpool también se refirió a las cifras del contrato del trasandino, que ascienden a más de 555 millones de euros (unos $673 millones, aproximadamente $490 mil millones) brutos a cobrar en cuatro temporadas, lo que fue revelado el pasado domingo por el periódico El Mundo. Es decir, $341 millones diarios.

Suárez aseguró que no intuye quién puede haber revelado esa información: “No, para nada, hay cuatro o cinco personas que saben eso. Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada. Esos son temas delicados y prefiero evitarlo, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal”.

Respecto a su salida del elenco catalán e integrar el equipo de la ciudad rival, el goleador sinceró que “no me lo esperaba, había ciertos rumores y eso fue lo que más me molestó. Y luego las formas, los momentos. El entrenador un día me llama, me dice que no iba a contar conmigo, que había hecho la planificación y no contaba conmigo. En ese momento le dije que acepto su decisión, pero le dije que supiera que tenía contrato, porque si el club no me quiere la decisión la voy a tomar yo”.

“No me explicaron nada, no hubo nada escrito, el porqué, sino que fue una decisión del entrenador con la directiva. No llegué a hablar con él (Josep María Bartomeu, ex presidente del Barcelona). Hablaba con mi abogado”, añadió el charrúa que debutó en Nacional y pasó por el fútbol holandés en el Groningen y Ajax.

Sobre Simeone, DT del Atlético de Madrid, destacó su capacidad para convencer a los jugadores: “Es de esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador, lo hace. Por su mentalidad, su positivismo. Me transmitió que confiaba en mis cualidades pese a que algunos decían que ya no estaba en mi mejor momento“.