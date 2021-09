La familia de John Michael Wozniak, un hombre que por muchos años fue guardaespaldas del astro del básquetbol Michael Jordan, puso en subasta varios artículos que en su momento le regaló el ídolo de los Chicago Bulls.

De acuerdo a lo publicado por As, tras la muerte de Wozniak en enero de 2020 sus cercanos optaron por poner a la venta los obsequios, entre los que se encuentran calzoncillos que regularmente ocupaba el retirado deportista.

El citado medio afirma además que esta prenda de ropa interior de Jordan fue “muy usada”, ya que presenta costuras descosidas y el logo está un poco desgastado.

La oferta por los calzoncillos, que se pueden encontrar en la casa de subastas de Lelands, comenzó en 500 dólares, algo así como $380 mil.

Junto con dicha prenda, también están disponibles un reloj de la marca Rolex con una dedicatoria, un anillo de diamantes y una camiseta de los Washington Wizards.

Michael Jordan's old underwear, with signs of 'definite use,' up for auction. 😶 https://t.co/i8IaSgRF7o pic.twitter.com/zmzW1BHtg1

— theScore (@theScore) September 1, 2021